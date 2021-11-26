Пересадившая брови модель ответила в соцсетях на критику хейтеров

Американская модель и телеведущая Крисси Тeйген (Chrissy Teigen) ответила на негативные комментарии фанатов, которые появились в соцсетях после ее операции по пересадке бровей. На сторис в Instagram знаменитости обратили внимание в Page Six.

35-летняя Тeйген призналась, что перенесла процедуру трансплантации. Женщина объяснила, что в подростковом возрасте регулярно выщипывала брови, в результате чего они поредели и потеряли форму. После вмешательства ее новые брови стали очерченными, темными и густыми.

Пользователи сети раскритиковали поступок манекенщицы. Хейтеры сочли историю о пересадке бровей звезды неуместной на фоне того, что многие люди живут на грани бедности. Тейген в свою очередь дала отпор поклонникам, опубликовав ответную сторис в Instagram (на данный момент она удалена). Женщина разместила скриншот появившейся в СМИ новости и добавила подпись: «Какого черта люди так злятся из-за того, что я делаю? Такими темпами вы скоро получите сердечный приступ».

В декабре 2020 года Крисси Тeйген показала новую стрижку и напомнила фанатам героиню сериала из 90-х. Модель добавила к темно-русым волосам светлые пряди, отстригла их общую длину до уровня плеч, а также сделала челку, обрамляющую лицо. Поклонники модели принялись сравнивать ее с Рейчел Грин (Rachel Green) из сериала «Друзья», который был особенно популярен в 90-х годах.