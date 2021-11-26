В сети перечислили способы гарантированно испортить первое свидание

Пользователи сайта Reddit перечислили свои версии того, каким способом девушка может гарантированно испортить первое свидание и сделать так, чтобы вторая встреча точно не состоялась. Худшие ошибки они назвали в ветке «Спроси мужчину», в которой женщины пытаются выяснить мнение представителей противоположного пола об интересующих их вопросах.

Самым популярным стал комментарий пользователя сети о том, что девушка не должна проводить все свидание, копаясь в своем телефоне и проявляя к гаджету повышенный интерес. Под ним многие пользователи поделились историями о неудачных свиданиях. «В день святого Валентина я пошел на свидание с женщиной в барбекю-бар (в который она захотела пойти), и она ни разу не оторвала глаза от экрана телефона! Когда я небрежно спросил, все ли в порядке, она ответила, что все это время просто переписывается со своим бывшим мужем», — описал ситуацию один из них.

Другой пользователь поделился историей своего свидания: «Она обманула меня и привела на свидание еще и своего ребенка, не предупредив об этом заранее хотя бы в сообщении».

Среди других ошибок женщин, с которыми на практике сталкивались пользователи Reddit во время свиданий, оказались проверка сообщений в Tinder, постоянные разговоры о своих бывших возлюбленных, а также звонки от мужей и бойфрендов. При этом в ответ на такие звонки женщины начинали врать, что ходят по магазинам или занимаются делами.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как похудела на 15 килограммов к свадьбе подруги, которая за несколько месяцев до этого назвала ее полной. На торжестве, где героиня истории была подружкой невесты, она удивила всех гостей своим преображением.