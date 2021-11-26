В Москве задержали нанятого за полмиллиона рублей киллера

На киллера, которого полицейские поймали на северо-западе Москвы, возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству по найму. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, 24 ноября подозрительного молодого человека, который стоял около жилого дома, заметили местные жители и позвонили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего уроженца Ленинградской области. При себе у него был нож.

Установлено, что в сентябре один из пользователей форума в интернете предложил ему за полмиллиона рублей убить человека. Обвиняемый согласился. На допросе он полностью признал вину. Следствие потребовало арестовать задержанного. Расследование продолжается, устанавливается заказчик преступления.