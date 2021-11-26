Пушков прокомментировал отмену балета «Щелкунчик» в Германии

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал отмену показа классической программы «Щелкунчика» в Государственном балете Берлина.

По его словам, вслед за национальным балетом Шотландии, который нашел элементы расизма в балете, «идейной инквизицией» занялся Государственный балет Берлина. Он отметил, что «Щелкунчик» был снят из новогоднего репертуара из-за «неполиткорректных танцев». «Мол, в новые времена и танцы там должны быть другие», — подчеркнул он.

Сенатор заявил, что в в берлинском театре недоработали по части цензуры. По его мнению, если быть последовательно политкорректными, то театр следует закрыть, так как весь мировой балет «построен на танцах мужчин и женщин, то есть утверждает наличие всего двух полов». «А где "пол Х"? Где андрогины? Где разнообразные квир-люди? Нет их в мировом балетном репертуаре. Так что, похоже, борьбой с "Щелкунчиком" дело не ограничится», — написал политик.

Ранее исполняющая обязанности художественного руководителя балетной труппы Кристиана Теобальд заявила, что в Государственном балете Берлина отменили показ классической программы «Щелкунчика». По ее словам, причиной принятого в Германии решения стало то, что двое детей выходят на сцену в гриме, имитирующем темную кожу. Эксперты нашли в этом элементы расизма.