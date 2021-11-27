Ученые оценили опасность штамма омикрон в сравнении с другими вариантами

Новый штамм коронавируса В.1.1.529, который получил название «омикрон», потенциально более стойкий и заразный, чем его предшественники. Такое предположение в интервью «Известиям» выдвинул руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его данным, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут помогать патогену избегать нейтрализующего действия антител либо делать его более заразным. Кроме того, профиль мутаций в его геноме показывает, что потенциально новый штамм способен также уклоняться от антител, таким образом объединяя свойства бета и дельта-штаммов.

Помимо этого, данный вариант содержит не одну, а две мутации в сайте расщепления фурином — P681H в сочетании с N679K. «Это первый раз, когда две такие мутации были найдены в одном штамме», — отметил Хафизов. По его мнению, это говорит о том, что омикрон мог возникнуть как результат длительного нахождения в теле пациента с подавленной иммунной системой.

При этом, отмечается, что некоторые из мутаций В.1.1.529 были обнаружены ранее и изучены в других штаммах, и это позволяет делать предположения об их влиянии на вирус. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что на данный момент существует мало достоверной информации, которая позволяет сделать однозначные выводы об опасности омикрона.

«32 мутации только в S-белке — это действительно много. Этот штамм точно «намутировал» больше, чем «дельта». Но больше — это не всегда лучше. Насколько вирус при этом не потерял в фитнесе (способности вируса выживать и размножаться в определенных условиях. — прим. «Лента.ру») контагиозности, патогенности — большой вопрос. Поэтому говорить, что этот вариант будет опаснее «дельты», крайне преждевременно», — заверил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже зараженных новой разновидностью COVID-19 выявили в Израиле и Бельгии. Британские ученые из Университетского колледжа в Лондоне предположили, что B.1.1.529 будет более устойчив к вакцинам, чем вариант дельта. На фоне сообщений о потенциальной опасности нового штамма ряд стран приостановили авиасообщение со странами Африки.