Директора шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца

Директор шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Сергей Махраков, где произошел взрыв из-за выброса метана, в результате которого погиб 51 человек и 63 пострадали, арестован на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Центральный районный суд Кемерова постановил заключить Махракова под стражу до 25 января. Следствие считает, что директор до момента взрыва знал об опасных концентрациях метана.

Следственный комитет настоял на аресте, так как считает, что Махраков может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства и скрыться от правосудия. Ходатайство следствия поддержал и прокурор. Сам задержанный попросил о домашнем аресте.

Сообщалось, что Махраков отказался признать вину в нарушении норм безопасности.

Ранее кемеровский суд также заключил на два месяца под стражу главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Он пробудет под стражей до 26 января 2022 года.

ЧП произошло рано утром в четверг, 25 ноября. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. Позже появилась информация, что в кузбасской шахте произошло в общей сложности два взрыва метана. Шахтеры погибли при первом взрыве. От второго взрыва скончались спасатели, которые участвовали в поисковой операции.