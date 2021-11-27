Россиян предупредили о панических атаках после коронавируса

Главврач «Кащенко» Костюк рассказал о «ковидном тумане» и панических атаках после COVID-19

Георгий Костюк, главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева (известна как «Кащенко»), предупредил о панических атаках и «ковидном тумане» после перенесенного коронавируса. Интервью с ним опубликовало издание РБК.

«У многих пациентов после перенесенной инфекции иногда возникали приступы учащенного сердцебиения, что при общем тревожном фоне стало триггером для формирования панических атак. И число людей с паническими атаками, или иначе, с пароксизмами тревоги, с бессонницами тоже увеличилось», — рассказал психиатр. Он пояснил, что эти проблемы после COVID-19 обратимы, поэтому при медицинской помощи с ними можно быстро справиться.

Врач отметил, что тревожно-депрессивные расстройства и панические атаки чаще затрагивают людей среднего возраста. Люди, переболевшие в пожилом возрасте и страдающие деменцией на ранних стадиях, могут столкнуться с ухудшением этого состояния. «Они спутывались, отмечалась бессвязность, галлюцинаторные переживания. То есть пожилые люди на фоне коронавируса резко ухудшались в плане своего когнитивного статуса», — заявил российский психиатр.

По словам Костюка, у многих также наблюдается «ковидный туман», а именно — сниженная работоспособность, трудности с концентрацией и проблемы с умственной деятельностью. Врач добавил, что в таком состоянии привычные автоматизированные действия деавтоматизируются.