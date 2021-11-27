Раскрыта тайна содержимого личного сейфа Елизаветы II

Официальный представитель королевы Великобритании Елизаветы II Эндрю Макфарлейн в беседе с изданием People раскрыл тайну содержимого ее сейфа, который тщательно охраняется.

По словам Макфарлейна, в сейфе, доступ к которому ограничен узким кругом членов королевской семьи, хранятся официально заверенные завещания — как королевы, так и ее родственников. В хранилище спрятаны более 30 документов в запечатанных конвертах. После смерти какого-либо из членов семьи Виндзоров его завещание станет достоянием общественности, конверт с ним перестанут хранить в сейфе.

В сентябре Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. 33-летняя принцесса Беатриса Йоркская, занимающая девятое место в линии наследования британского трона, родила дочь в субботу, 18 сентября. Девочка весом 2,77 килограмма родилась в 23:42 в больнице Лондона. Она стала 11-й в линии наследования престола.