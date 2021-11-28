Израиль «немедленно» закроет границы из-за нового штамма коронавируса

Израиль закроет границы для иностранцев на две недели из-за омикрон-штамма COVID-19

Израиль закроет границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19. Такую меру решила принять министерская комиссия по борьбе с коронавирусом на экстренном совещании в ночь с 27 на 28 ноября, передает РИА Новости.

В канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что страна закроет границы для иностранцев на две недели из-за распространения омикрон-штамма COVID-19. На заседании комиссии присутствовали представители основных министерств и ведомств, а также врачи.

«На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям», — подчеркнули в ведомстве. Решение вступает в силу немедленно.

Возвращающиеся из-за рубежа израильтяне будут в обязательном порядке сдавать ПЦР-тест в аэропорту, после чего им предстоит пройти карантин и в конце этого период сделать еще один анализ. Для переболевших и привитых изоляция продлится трое суток, для невакцинированных — семь дней при негативном повторном тесте и 14 дней без него.

Граждане Израиля, прибывшие из «красных» африканских стран, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом, будут проходить карантин в специализированных отелях. Кроме того, за подтвержденными носителями омикрон-штамма решили вести «цифровую слежку».

Впервые новый штамм коронавируса B.1.1.529 или омикрон обнаружили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Допускается, что он может стать наиболее опасным вариантом инфекции.