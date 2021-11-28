В Минске заявили об отсутствии угрозы со стороны мигрантов. Об этом Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил в интервью телеканалу «СТВ» 28 ноября.

По словам Вольфовича, попытка прорыва границы беженцами была защитной реакцией «доведенных до отчаяния людей», и опасаться их не стоит. «Люди ехали с нормальными, мирными целями туда, куда их позвали — в Германию, Великобританию, в Европу. Они туда и бегут, пытаясь найти пути достижения своей цели. Говорить, что они представляют угрозу для Белоруссии, я бы не стал», — отметил политик.

Он также добавил, что подобная реакция мигрантов в ответ на светошумовые гранаты польских силовиков предсказуема. «Я ставлю себя на место любого мужчины: если бы рядом находились жена и ребенок, в которых летит светошумовая граната, которых травят газом, я бы не только палку и камень взял в руки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что мигранты, большинство из которых мужчины из Ирака и Афганистана, подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев. По данным польских СМИ, сотни нелегалов в Венджине вышли на площадку перед зданием центра, начали портить оборудование и бить стекла. При этом они кричали, что целью их прибытия в Европу является Германия.