Россиянин покончил с собой в СИЗО после приговора за убийство младенца

В СИЗО Челябинска найден мертвым 30-летний заключенный, в отношении которого суд накануне вынес приговор в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы за убийство семи-месячного ребенка. Об этом Znak.com сообщили в региональном управлении ФСИН.

ЧП произошло в СИЗО-1 в субботу, 27-ноября. Мужчина покончил с собой. На место происшествия выезжал врач и проводил реанимационные мероприятия, однако жизнь осужденному спасти не удалось.

По факту суицида заключенного сотрудники Следственного комитета России проводят проверку.

В октябре 2020 года местная жительница и ее сожитель нанесли семимесячному ребенку смертельные травмы, а тело утопили в реке Миасс. После убийства пара заявила в полицию о похищении младенца. Следствие установило причастность матери и сожителя к гибели ребенка. На суде они частично признали свою вину.