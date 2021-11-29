Экс-замглавы района Петербурга приговорили к колонии за миллионные взятки

Экс-замглавы Красносельского района Санкт-Петербурга осудили на 5 лет колонии за взятки

В Санкт-Петербурге бывшего заместителя главы администрации Красносельского района Алексея Миронова приговорили к пяти годам колонии строгого режима за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Также суд оштрафовал экс-чиновника на 10 миллионов рублей.

Установлено, что в 2019—2020 годах Миронов через посредника взял с гендиректора компании «Восход» более девяти миллионов рублей за подписанные акты о приемке якобы выполненных работ по уборке внутриквартальных территорий. Также он обещал компании обеспечить новые государственные контракты.

По такой же схеме экс-замглавы города получил 1,7 миллиона рублей и полмиллиона рублей от ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского района № 2» и ООО «Строй-Сити».