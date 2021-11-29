Россиянам назвали оптимальную стоимость туров в Венгрию зимой

Оптимальная стоимость зимних туров в Венгрию начинается от 37 тысяч рублей за двоих с вылетом в декабре. Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили предложения турфирм и назвали самые выгодные из них, соответствующая информация появилась на сайте организации.

Так, наиболее привлекательные по цене путевки предлагает компания «Веди Групп» — стоимость недельного отдыха в трехзвездочном отеле с питанием по системе «полупансион» для двоих российских туристов обойдется в 443 евро (37,6 тысячи рублей). Оздоровительный тур на аналогичных условиях выйдет в 556 евро (47,2 тысячи рублей) за человека.

Стоимость туров BSI Group начинается от 46,6 тысячи рублей — такую сумму отдыхающие заплатят за проживание в гостинице категории три звезды без питания. Авиаперелет оплачивается дополнительно.

Туроператор PAC Group предлагает приобрести путевки в республику на семь дней с вылетом в декабре за 75,3 тысячи рублей на двоих. Новогодний тур будет стоить дороже — от 106,8 тысячи рублей для двоих путешественников.

С 24 ноября власти Венгрии усложнили процедуру подачи документов на визу для туристических компаний. Согласно новым правилам, все заявления на оформление въездных документов будут приниматься только с авиабилетами, с указанием номера брони.