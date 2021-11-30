Мурашко назвал число вакцинированных россиян

Глава Минздрава Мурашко: в России вакцинировано более 70 миллионов граждан

В России вакцинировались от COVID-19 более 70 миллионов граждан. Такое число россиян с прививкой от коронавируса назвал глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией. Трансляция ведется на YouTube-канале «Россия 24».

За прошлую неделю увеличилось количество вакцинированных граждан старше 60 лет. Это категория, которая вызывает наибольшую тревогу, так как пожилые болеют тяжелее, подчеркнул Мурашко.

Министр здравоохранения заявил, что количество пациентов с COVID-19 в России за прошлую неделю снизилось на 13 процентов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России 0,74 процента переболевших COVID-19 россиян заразились коронавирусом повторно. Она отметила, что эти данные составляют долю от общего количества переболевших в России.