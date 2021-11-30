В доме псковского дворянина откроют кафе и ремесленные мастерские

В доме дворянина Беклешова в Пскове откроют кафе, мастерские и сувенирную лавку

В доме Николая Беклешова, известного псковского дворянина и участника Отечественной войны 1812 года, откроют кафе, сувенирную лавку и ремесленные мастерские. Об этом в беседе с «АиФ-Псков» рассказал директор городского туристического информационного центра Андрей Поляков.

Поляков заметил, что мастерские сдаются в аренду на столько, сколько нужно мастеру. Что касается сувенирных лавок, здесь предпочтение отдается местным товарам, а не импортным.

Кроме того, в январе 2022 года в здание дома Беклешова заедет Детская школа искусств. Ученики школы готовы делать сувениры для туристов. Например, на мастер-классе путешественники своими руками смогут сделать оттиски с изображением города.

Директор инфоцентра уточнил, что ранее в особняке жили три псковских губернатора. Позднее здесь находилась гимназия, в Первую мировую войну — штаб Северного фронта. В здании вскоре появится информационные таблички, которые сейчас готовят студенты ПсковГУ.

Жилой дом на улице Георгиевской, 4 основан в конце XVIII века. Выкупив особняк, Беклешов надстроил деревянный жилой этаж, оставив в подвале средневековые подклеты. Фасады здания оформили в стиле позднего классицизма. Несмотря на то, что первоначальный облик дома многократно изменялся, со временем он стал частью берегового ландшафта реки Великой. Особняк стали изображать на открытках и литографиях.