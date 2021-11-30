Читатели The Telegraph: шлак из армий НАТО не продержится против России и пяти минут

Британцы высказались о вероятности войны между Россией и Украиной, они прокомментировали статью в газете The Telegraph.

Автор напомнил о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко, который пообещал, что в случае войны на Украине Минск вместе с Москвой будет стоять против врагов России. В публикации также напомнили о совместных учениях, которые проводило Союзное государство.

Большинство читателей ответили редакции, что Украина не интересует британцев. «Всем, кто здесь хочет развязать войну с Россией: готовьтесь принести в жертву своих сыновей. У Великобритании армия профессиональная, но крайне слабая», — назвал опасности столкновения Дэвид Джеймс (David James). Комментаторы вспомнили о битве за Сталинград во время Второй мировой войны.

«С другой стороны, русские отлично воюют в мороз. Вспомните хотя бы Сталинград», — подчеркнул Барри Эванс (Barry Evans). «Аппетита к войне нет вообще никакого. Никто не собирается воевать. В противном случае этот шлак из регулярных армий НАТО не продержится против России и пяти минут», — призвал Запад к миру комментатор под ником Hot Azel. «Украинская утка «Русские идут» — всего лишь предлог, чтобы нарушать Минские соглашения», — предположил пользователь Leon bb.

Ранее британцы назвали некомпетентной главу МИД Великобритании Элизабет Трасс (Elizabeth Truss) и осудили ее после заявлений о том, что Россия ответственна за миграционный кризис на белорусско-польской границе.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на Украину.