Умерла звезда фильма «Путешествие к центру Земли»

Актриса Арлин Кэрол Дал из фильма «Путешествие к центру Земли» умерла в 96 лет

Американская актриса Арлин Кэрол Дал, звезда фильма «Путешествие к центру Земли», умерла в Нью-Йорке. Об этом ее сын, актер мыльных опер Лоренцо Ламас сообщил в Facebook.

Причина смерти не раскрывается. Артистке было 96 лет.

«Я запомню ее смех, ее радость, ее достоинство, с которыми она проходила все невзгоды. Она никогда в жизни не говорила про кого-нибудь плохого слова», — написал сын актрисы.

Арлин Дал была одной из икон голливудского кино 1950-х. Помимо приключенческого «Путешествия к центру Земли» 1959 года по одноименному роману Жюля Верна она снялась в таких лентах, как «Фортуна — это женщина», «Оттенок алого», «Без лишних вопросов», «Господство террора», «Место преступления», «Ночь бойца, или Кикбоксинг в США», «Захватчики земли». Она также появилась в сериалах «Одна жизнь, чтобы жить», «Все мои дети» и «Отступник». Позже Дал оставила актерскую карьеру, найдя работу в индустрии косметики.