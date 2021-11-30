Рыболов поймал самую большую щуку за 64 года и побил рекорд

В американском штате Миннесота рыболов поймал огромную щуку-маскинонга и побил рекорд, который держался 64 года. Об этом сообщает издание USA Today.

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27-летнему Нолану Спренгелеру удалось поймать рыбу, весящую 25,37 килограмма. «До меня дошло, какая она гигантская, только после того, как я вытащил ее из сети», — вспоминает он. По его словам, длина щуки составляла 1,47 метра, а ее толщина достигала 74 сантиметров.

До сих пор самым большим маскинонгом в Миннесоте считался экземпляр весом 24,49 килограмма, зарегистрированный Департаментом природных ресурсов штата в 1957 году. Спренгелер рассчитывает, что его улов признают новым рекордом штата, и уже оформил необходимые для этого документы.

Щуки-маскинонги обитают в Северной Америке. Представители этого вида достигают 1,8 метра в длину и весят до 32 килограммов. Максимальная продолжительность жизни — 30 лет.

Ранее сообщалось, что в американском округе Рутт, штат Колорадо, неопытным рыбакам удалось выудить рекордно большую щуку. Пойманная рыба была 1,2 метра в длину и весила более 17 килограммов.

