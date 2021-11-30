Сотрудники самой высокооплачиваемой сферы оказались недовольны своей работой

Большинство IT-специалистов в России высказали недовольство условиями работы — 78 процентов россиян, занятых в цифровой отрасли, собираются уйти в другую компанию через два-три года, а 43 процента сотрудников уже находятся в активном поиске нового места. Такие результаты показал опрос консалтинговой компании BCG, проведенный совместно с глобальным альянсом рекрутинговых сайтов The Network (участником от России стала компания hh.ru). Данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом цифровая сфера в России остается самой быстрорастущей и самой высокооплачиваемой.

Весь 2021 год отмечен взрывным ростом IT-вакансий — годовые темпы прироста составляют 75 процентов, при этом сохраняется острый дефицит и нехватка IT-кадров, резюме прирастают в среднем на 5 процентов. Наталья Данина директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru

В исследовании поучаствовали 10 тысяч работников цифровой сферы со всего мира. Оказалось, что тенденции в России совпадают с глобальными — 73 процента респондентов рассказали о намерении уйти на новую позицию в ближайшее время, а 40 уже рассматривают другие варианты.

Некуда расти

Главным мотивом поиска новой работы для российских IT-специалистов оказалось отсутствие перспективы карьерного роста на текущем месте — об этой проблеме заявили 62 процента опрошенных. Точно так же ответило и большинство респондентов из других стран (63 процента). Одним из основных стимулов сменить работу для сотрудников из технологической сферы мира оказался поиск новых вызовов и задач (49 процентов).

62 процента российских сотрудников цифровой сферы не видят карьерных перспектив на текущем месте работы

Около половины респондентов (48 процентов) из России ожидают ухудшения условий работы, например, снижения зарплаты, поэтому стремятся уйти в другую компанию. Многие также недовольны тем, что на работе их труд систематически недооценивают (47 процентов). Что касается самых привлекательных аспектов работы, для российских сотрудников IT-сферы превыше всего остается высокая зарплата и другие виды финансовой компенсации. В топ-3 также входят возможность обучения и наличие интересных задач.

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Глобальные показатели здесь отличаются от российских. По данным опроса, мировые специалисты цифровой сферы больше всего ценят баланс между работой и личной жизнью. Тем не менее, зарплата и долгосрочные стимулы вроде опционов и акций стали для них важнее за время пандемии — эта характеристика поднялась с пятого на третье место рейтинга по сравнению с результатами опроса 2018 года.

Большинство респондентов (61 процент) также заявили, что вопросы многообразия, инклюзивности и окружающей среды имеют для них большое значение при выборе места работы. Половина опрошенных откажется от вакансии, если политика компании не будет соответствовать их взглядам на многообразие и инклюзивность, и 48 процентов поступят так же в случае неудовлетворительной экологической политики фирмы. IT-специалисты из России более равнодушны к этим аспектам — лишь 23 и 20 процентов россиян считают их значимыми.

Лучше дома

Хотя пандемия коснулась сотрудников цифровых специальностей в меньшей степени, чем остальных представителей мирового рынка труда, к концу 2020 года 76 процентов работников глобальной IT-сферы полностью перешли на удаленку (в 2018 году их доля составляла 41 процент). Почти все респонденты (95 процентов) хотели бы сохранить такой формат занятости, работая из дома хотя бы один день в неделю, однако лишь четверть согласится оставаться дома всю неделю.

95 процентов мировых IT-специалистов предпочитают вакансии с возможностью удаленной работы

75 процентов также высоко ценят гибкий график и работу в комфортное для себя время. Российские респонденты активнее других поддерживают идею дистанционной работы и гибкого графика: 31 процент заявили о желании работать полностью удаленно, а 78 процентов хотели бы иметь полностью или частично гибкий формат занятости.

Все меньше сотрудников глобальной цифровой сферы готовы переехать в другую страну ради новой работы (с 2018-го их стало на 12 процентов меньше), и все больше из них готовы работать удаленно на зарубежного работодателя (их доля достигла 68 процентов). США, Великобритания и Австралия возглавляют список стран, где цифровые таланты мира хотели бы найти удаленную работу. Для россиян работа в иностранной компании также оказалась очень привлекательной — такой вариант предпочли бы 80 процентов опрошенных. При этом наибольшую популярность в России имеют работодатели из США, Германии и Канады.