Население Японии сократилось почти на миллион человек

С 2015 по 2020 год население Японии сократилось на 949 тысяч человек

Население Японии с 2015 по 2020 год сократилось почти на миллион человек. Об этом стало известно по результатам переписи населения, представленным Министерством по административным делам и коммуникациям Японии.

На октябрь 2020 года население Японии составило 126,14 миллиона человек. Это на 949 тысяч меньше, чем в 2015 году. На 3 процента (до 75 миллионов) сократилось трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет. До 15 миллионов (на 6 процентов) за пять лет сократилось количество детей в возрасте до 14 лет.

В Японии сократился средний размер семьи. К октябрю 2020 года среднее количество человек в семье уменьшилось до 2,27. Это самый низкий показатель с 1970 года.

Кроме того, в Японии прогнозируется стремительное старение нации. К 2065 году в стране будет проживать 88 миллионов человек. Из них 38 процентов составят люди старше 60 лет.