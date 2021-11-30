Россиянин из ревности более 580 раз ударил знакомого ножом

Житель Саратова приревновал россиянина к своей близкой знакомой и ударил его ножом более 580 раз. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по области.

По данным следствия, в ночь на 21 ноября 2020 года 31-летний местный житель вместе с подругой принимал гостей — двоих друзей. Как показалось хозяину квартиры, один из гостей оказывал знаки внимания его подруге. Тогда при совместном походе в магазин ночью вместе с этим мужчиной он попытался выяснить отношения.

Завязалась драка, в результате которой ревнивый мужчина не менее 30 раз ударил камнем своего оппонента. Затем он достал нож и не менее 580 раз ударил им знакомого. После этого преступник скрылся с места происшествия.

Судмедэксперт позже сделал вывод, что смерть наступила не только от множественных ранений, но и от перелома черепа. Сотрудники уголовного розыска смогли по горячим следам задержать подозреваемого. И хотя он за все время расследования так и не признал вину, следствие имеет против него веские доказательства. Сейчас уголовное дело направлено в суд, вскоре обвиняемого ждет приговор.