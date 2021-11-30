Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов во вторник, 30 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3838,04 пункта (минус 1,07 процента), индекс РТС — до 1611,88 пункта (минус 1,64 процента).

Из 15 «голубых фишек» Мосбиржи лишь две компании начали день в плюсе — на 10:08 подорожали акции Полюса» (плюс 0,56 процента, до 14 055,5 рубля) и «Полиметалла» (плюс 0,5 процента, до 1338 рубля за штуку). Больше всего подешевели бумаги «Норникеля» (минус 1,67 процента, до 21 324 рублей), «Роснефти» (минус 1,66 процента, до 563,75 рубля) и «Лукойла» (минус 1,54 процента, до 6514 рублей).

Нефть после укрепления накануне вновь начала дешеветь. Brent стоила 71,41 доллара за баррель (минус 2,47 процента), WTI — 68,23 доллара (минус 2,46 процента). Тысяча кубометров газа торговалась по 1150 долларов.

Рубль незначительно ослаб на фоне падающей нефти. Курс доллара составил 74,89 рубля (плюс 0,28 рубля), курс евро — 84,74 рубля (плюс 0,55 рубля). Биткоин торговался по 56 625,1 доллара за монету (минус 1,58 процента).