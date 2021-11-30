Украина достигла прогресса в вопросе вступления в Евросоюз

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина в ходе переговоров в рамках сотрудничества по развитию между правительством Украины и правительством Германии заявила, что Киев достиг прогресса в выполнении соглашения о вступлении в Евросоюз (ЕС) на 60 процентов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Прогресс в выполнении соглашения об ассоциации достигает 60 процентов — это также хороший сигнал для европейских компаний, что украинская регуляторная среда постепенно выравнивается с действующими в ЕС нормами и правилами», — заявила Стефанишина.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие для вступления Украины в альянс. По его словам, это произойдет, если все 30 стран-членов поддержат подобное решение, однако Россия не может вмешиваться в этот процесс. Генсек отметил, что организация поддерживает Киев на пути к членству и евроатлантической интеграции, в том числе при помощи реформ, борьбы с коррупцией, усилением систем обороны и безопасности, чтобы соответствовать принятым стандартам.

При прошлом президенте Украины Петре Порошенко курс на вступление в НАТО и ЕС был закреплен в конституции страны.