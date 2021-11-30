Россиянин осужден на 20 лет за убийство двух женщин в Иркутской области

Ранее судимый россиянин осужден на 20 лет за убийство двух женщин и изнасилование

В Иркутской области россиянин получил приговор за убийство двух женщин, изнасилование и попытку изнасилования, до этого он уже отбыл срок за надругательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, в начале 2019 года 33-летний мужчина освободился из колонии, приехал в Вихоревку Иркутской области, где стал жить со своей знакомой по переписке, которую завел еще в местах лишения свободы. Но размеренный законопослушный образ жизни ему быстро надоел.

Уже осенью 2019 года он подвез на машине выпившую женщину, которую нашел на трассе. Мужчина привез ее в гараж, где они продолжили выпивать, но в итоге она отказалась переспать с новым знакомым, тогда он изнасиловал ее и убил, а тело расчленил и сбросил в реку. Преступник не только вычистил гараж с использованием химических реагентов, но и сменил машину, чтобы избавиться от возможных улик.

Весной 2020 года он нашел себе идентичную жертву — одинокую выпившую женщину, идущую по трассе. Но знакомство не получилось, женщина испугалась знаков внимания. Преступник вывез свою жертву на окраину города, попытался изнасиловать, в итоге убил и спрятал тело у реки.

В ходе розыска без вести пропавшей полицейские нашли видео, на котором в кадр попала машина преступника. После этого его быстро нашли, на допросе преступник не только сознался в этом преступлении, но и в предыдущем — тогда улики против него так и не нашли.

Убийца заявил следователям, что им двигало именно желание изнасилования. Убить женщин пришлось, чтобы скрыть преступления. Изучив эти обстоятельства, Иркутский областной суд дал подсудимому 20 лет колонии особого режима.