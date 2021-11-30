Врач назвал опасную для вождения температура тела

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с радио Sputnik сообщил, что управление автомобилем в болезненном состоянии может быть опасно как для самого водителя, так и для окружающих.

«Обстановка эпидемическая, поэтому любая температура — это подозрение на воспалительный процесс и на COVID-19. Это непредсказуемая болезнь, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание», — сказал он. Специалист призвал не садиться за руль с температурой.

По его словам, опасной для вождения температурой тела является 37,5 градуса и выше. «До этого еще терпимо, но если есть тенденция к росту, то можно сесть за руль с 37,2, а добраться домой с 38,5 градуса», — сказал он.

Звонков также добавил, что следует измерять температуру и давление каждый раз перед тем, как сесть за руль, поскольку ориентироваться только на свои ощущения нельзя. «Заболевший человек не может адекватно оценить свое состояние. Он может его гипертрофировать или недооценивать», — отметил врач.

Ранее врач-терапевт Елена Черненко сообщила, что во время COVID-19 повышенная температура может держаться до десяти дней. «Очень важно понимать, сбивается ли [температура] она и идет ли на уменьшение. Если она к седьмому-восьмому дню нарастает, необходим срочный осмотр врача и возможна госпитализация», — рассказала медик.