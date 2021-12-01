Участника банды Басаева посадили на 25 лет

Участника банды Басаева осудили на 25 лет колонии за нападение на полицейских в 1999 году

Шамилю Умаханову, участнику банды Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба, вынесли приговор за нападение на отдел МВД России по Новолакскому району Дагестана в сентябре 1999 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Его признали виновным в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По версии следствия, в сентябре 1999 года Умаханов под руководством Басаева и Хаттаба пытался совершить вооруженный захват власти в республике. В результате атаки боевиков в Новолакском районе были захвачены шесть селений.

Кроме того, установлено, что подсудимый 5 сентября 1999 года обстрелял здание отдела МВД, в котором находилось более 20 полицейских.

Уголовное преследование по части 2 статьи 209 УК РФ («Участие в банде») и статье 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») прекращено в связи с истечением сроков давности.

С учетом сложения ранее назначенного наказания Умаханова посадили на 25 лет. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.