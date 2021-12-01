Специалист раскрыл подробности об организации атак на принца Гарри в соцсетях

Специалист по информационной безопасности рассказал «Ленте.ру» о том, как используют ботов для распространения теорий заговора и дезинформации в соцсетях. Ранее подробности об организации атак на принца Гарри и Меган Маркл, проведенную именно такими методами, раскрыла американская компания Bot Sentinel.
Исследование Bot Sentinel показало, что всего 83 аккаунта Twitter генерируют около 70 процентов негативного контента о Гарри и Меган. Затем их публикации автоматически ретранслирует сеть, состоящая из сотен ботов, созданных по сходному шаблону. В результате потенциальная аудитория дезинформации вырастает до 17 миллионов пользователей. «Такой уровень изощренности может исходить лишь от людей, которые знают, как делать такие вещи, и которым платят за то, чтобы они это делали», — заявил глава Bot Sentinel Кристофер Баузи.
Сооснователь проекта по информационной безопасности StopPhish Юрий Другач рассказал «Ленте.ру», что подобные средства сравнительно редко применяют в неполитических целях из-за сложности и цены ботов. «Окупаться такие проекты будут только при масштабных действиях, а это не по карману рядовым манипуляторам», — объяснил он. Известны случаи, когда боты использовались для распространения дезинформации о COVID-19, для манипуляции фондовым рынком или курсами криптовалют.
По словам Другача, аккаунты, предназначенные для подобных применений, открыто продаются и могут быть куплены каждым. Их цена зависит от раскрученности, возраста и доверия со стороны сервиса и может составлять от нескольких рублей до нескольких десятков тысяч рублей. «Для массового управления ботами нужно либо много людей, либо программное обеспечение, — рассказал специалист. — Программы для управления такими ботами существуют бесплатные, платные стоят около 15 тысяч рублей».
Риск стать жертвой подобных атак есть не только у важных персон вроде принца Гарри. По словам Другача, вымогатели применяют боты для шантажа и дискредитации. Он упомянул случай, когда злоумышленники потребовали у жертвы деньги и пообещали в случае отказа заплатить испортить ему репутацию. Для этого они при помощи ботов публиковали в комментариях под постами знаменитостей клеветническое утверждение, что их жертва — педофил.
«Когда мы расследовали этот случай, оказалось, что шантажировали не только его, — рассказал Другач. — Для разных людей использовали разную легенду. Например, для женщин писали, что они убили ребенка и их разыскивают».
Хотя Bot Sentinel не удалось установить, кто стоит за клеветническими аккаунтами и ботами, это возможно сделать. «Это всегда лишь вопрос ресурсов и интересов конкретных людей», — считает Другач.