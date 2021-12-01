Специалист раскрыл подробности об организации атак на принца Гарри в соцсетях

Специалист по безопасности рассказал о сложности и цене ботов для атак на принца Гарри

Специалист по информационной безопасности рассказал «Ленте.ру» о том, как используют ботов для распространения теорий заговора и дезинформации в соцсетях. Ранее подробности об организации атак на принца Гарри и Меган Маркл, проведенную именно такими методами, раскрыла американская компания Bot Sentinel.

Исследование Bot Sentinel показало, что всего 83 аккаунта Twitter генерируют около 70 процентов негативного контента о Гарри и Меган. Затем их публикации автоматически ретранслирует сеть, состоящая из сотен ботов, созданных по сходному шаблону. В результате потенциальная аудитория дезинформации вырастает до 17 миллионов пользователей. «Такой уровень изощренности может исходить лишь от людей, которые знают, как делать такие вещи, и которым платят за то, чтобы они это делали», — заявил глава Bot Sentinel Кристофер Баузи.

Сооснователь проекта по информационной безопасности StopPhish Юрий Другач рассказал «Ленте.ру», что подобные средства сравнительно редко применяют в неполитических целях из-за сложности и цены ботов. «Окупаться такие проекты будут только при масштабных действиях, а это не по карману рядовым манипуляторам», — объяснил он. Известны случаи, когда боты использовались для распространения дезинформации о COVID-19, для манипуляции фондовым рынком или курсами криптовалют.

По словам Другача, аккаунты, предназначенные для подобных применений, открыто продаются и могут быть куплены каждым. Их цена зависит от раскрученности, возраста и доверия со стороны сервиса и может составлять от нескольких рублей до нескольких десятков тысяч рублей. «Для массового управления ботами нужно либо много людей, либо программное обеспечение, — рассказал специалист. — Программы для управления такими ботами существуют бесплатные, платные стоят около 15 тысяч рублей».

Для точечных «мероприятий» больше подходят люди. Нужно понимать, что если нужно управлять пятью-десятью ботами в день, достаточно одного человека. Для размещения тысяч осмысленных, не спамных сообщений нужны десятки специалистов. В зависимости от организаторов, зарплаты, соответственно будут варьироваться. Особой квалификации для таких работников не требуется. Достаточно грамотных инструкций Юрий Другач Сооснователь проекта по информационной безопасности StopPhish

Риск стать жертвой подобных атак есть не только у важных персон вроде принца Гарри. По словам Другача, вымогатели применяют боты для шантажа и дискредитации. Он упомянул случай, когда злоумышленники потребовали у жертвы деньги и пообещали в случае отказа заплатить испортить ему репутацию. Для этого они при помощи ботов публиковали в комментариях под постами знаменитостей клеветническое утверждение, что их жертва — педофил.

«Когда мы расследовали этот случай, оказалось, что шантажировали не только его, — рассказал Другач. — Для разных людей использовали разную легенду. Например, для женщин писали, что они убили ребенка и их разыскивают».

Хотя Bot Sentinel не удалось установить, кто стоит за клеветническими аккаунтами и ботами, это возможно сделать. «Это всегда лишь вопрос ресурсов и интересов конкретных людей», — считает Другач.