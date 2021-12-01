Из жизни
 
Последние новости
Лукашенко назвал чеченцев организаторами доставки мигрантов к границе
В НАТО опровергли заявления о планах по размещению ядерного оружия в Европе
Вырезанную из КВН песню Слепакова про закрытие шоу «Игра» слили в сеть
В Совфеде оценили слова Зеленского о необходимости переговоров России и Украины
Австралийка развела костер под кроватью своего номера в отеле и пошла под суд
США заявили о планах России по дестабилизации Украины
Пиар-директор Элджея объяснил его поездку на Кипр
Олимпийская чемпионка бросила спорт ради работы в Кремле
Греф рассказал об отказе от пластиковых карт
США пригрозили России беспрецедентными санкциями из-за Украины
Новости партнеров
Прослушать новость

Специалист раскрыл подробности об организации атак на принца Гарри в соцсетях

Специалист по безопасности рассказал о сложности и цене ботов для атак на принца Гарри
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Специалист по информационной безопасности рассказал «Ленте.ру» о том, как используют ботов для распространения теорий заговора и дезинформации в соцсетях. Ранее подробности об организации атак на принца Гарри и Меган Маркл, проведенную именно такими методами, раскрыла американская компания Bot Sentinel.

Исследование Bot Sentinel показало, что всего 83 аккаунта Twitter генерируют около 70 процентов негативного контента о Гарри и Меган. Затем их публикации автоматически ретранслирует сеть, состоящая из сотен ботов, созданных по сходному шаблону. В результате потенциальная аудитория дезинформации вырастает до 17 миллионов пользователей. «Такой уровень изощренности может исходить лишь от людей, которые знают, как делать такие вещи, и которым платят за то, чтобы они это делали», — заявил глава Bot Sentinel Кристофер Баузи.

Сооснователь проекта по информационной безопасности StopPhish Юрий Другач рассказал «Ленте.ру», что подобные средства сравнительно редко применяют в неполитических целях из-за сложности и цены ботов. «Окупаться такие проекты будут только при масштабных действиях, а это не по карману рядовым манипуляторам», — объяснил он. Известны случаи, когда боты использовались для распространения дезинформации о COVID-19, для манипуляции фондовым рынком или курсами криптовалют.

По словам Другача, аккаунты, предназначенные для подобных применений, открыто продаются и могут быть куплены каждым. Их цена зависит от раскрученности, возраста и доверия со стороны сервиса и может составлять от нескольких рублей до нескольких десятков тысяч рублей. «Для массового управления ботами нужно либо много людей, либо программное обеспечение, — рассказал специалист. — Программы для управления такими ботами существуют бесплатные, платные стоят около 15 тысяч рублей».

Риск стать жертвой подобных атак есть не только у важных персон вроде принца Гарри. По словам Другача, вымогатели применяют боты для шантажа и дискредитации. Он упомянул случай, когда злоумышленники потребовали у жертвы деньги и пообещали в случае отказа заплатить испортить ему репутацию. Для этого они при помощи ботов публиковали в комментариях под постами знаменитостей клеветническое утверждение, что их жертва — педофил.

«Когда мы расследовали этот случай, оказалось, что шантажировали не только его, — рассказал Другач. — Для разных людей использовали разную легенду. Например, для женщин писали, что они убили ребенка и их разыскивают».

Хотя Bot Sentinel не удалось установить, кто стоит за клеветническими аккаунтами и ботами, это возможно сделать. «Это всегда лишь вопрос ресурсов и интересов конкретных людей», — считает Другач.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0129 сентября

«Казалось, что у меня удлиняется лоб»

Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
18:0726 ноября

Купленный за бесценок рисунок оказался работой известнейшего художника

17:2026 ноября

Леопард перепутал пожилую женщину с козой и растерзал ее

15:2926 ноября

Выпускник университета вышел на улицу с табличкой и быстро нашел хорошую работу

Из жизни00:0223 сентября
Немецкий криминальный сериал «4 квартала» о ливанской мафии в Берлине

Семья обокрала музей на миллиард евро.

Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
14:1526 ноября

Диетологи назвали способы правильно пить и не болеть

13:1126 ноября

Кот спас хозяина от спрятавшейся в сумках с покупками смертельно ядовитой змеи

12:1826 ноября

100-летняя бывшая владелица модного бутика раскрыла секрет своего долголетия

Из жизни00:0719 сентября

Фантастические твари.

Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
11:1226 ноября

Раненный медведем в тайге россиянин прополз восемь километров и спасся

10:0126 ноября

Встречавшаяся с женатыми мужчинами девушка назвала главные признаки измены

09:0126 ноября

Женщина приняла победу в лотерею за розыгрыш и чуть не лишилась миллионов рублей

Россия
«Есть повод для паники»
Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Приезжие совершают столько же преступлений, сколько и москвичи»
 
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря.
Главное о блокировке сим-карт, пенсиях и открытии границ
«Рожают в наручниках»
Унижение, побои и вымогательство: как устроено насилие в женских колониях России
Все материалы
Мир
ЕС призвали к готовности ввести любые ограничения из-за омикрон-штамма
Министерство дружбы.
Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
В ЮАР заявили о взрывном росте заболеваемости коронавирусом из-за омикрон-штамма
Скрытая угроза.
Талибам удалось захватить Афганистан. Что ждет страну под властью террористов?
В Норвегии выявили первые случаи заражения новым видом COVID-19
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Китае сообщили о набирающей силу вспышке коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко провел переговоры с «ангелом-хранителем» Украины
Украинских военных заподозрили в расстреле мигрантов на границе с Белоруссией
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
В окружении президента Литвы нашли российского шпиона
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
На Украине увеличили расходы на оборону
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
Все материалы
Экономика
Набиуллину сравнили с легендарным премьером Великобритании
Кофе рекордно подорожал
МСП Банк профинансировал строительство термального курорта в Челябинске
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
Российские богачи увеличили состояние на миллиарды долларов
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ пришла с обысками в российский морг
Экс-начальника российской колонии арестовали по обвинению в получении взятки
«Он был рисковым человеком»
Как телохранители спасали Брежнева от пуль террористов и шли за ним в урановые шахты
Ревнивый россиянин нанес знакомому более 580 ударов ножом
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Суд признал законным уголовное дело о мошенничестве Навального
Дело «Спецстройсервиса».
В чьих руках следствие?
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Боярский оценил игру «Зенита» в РПЛ фразой «растоптал и размазал оппонентов»
Александр Емельяненко (слева)«Я снова буду тебя бить»
Бразилец задушил Александра Емельяненко в первом раунде. Станет ли этот бой концом его карьеры?
Забывшего палки биатлониста исключили из состава сборной России на этап КМ
Глава РПЛ рассказал о хакерской атаке на камеры стадиона ЦСКА
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону оценил 109-е место россиянки на Кубке мира
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Агутин рассказал об изменениях в поведении Градского перед смертью
В Москве началась церемония прощания с Александром Градским
Жизнь насекомых.
Режиссер «Властелина колец» снял восьмичасовой сериал о The Beatles. Зачем его смотреть?
Покинувший Россию рэпер Элджей посетил иммиграционный центр на Кипре
«Фашизм победил не мифический рядовой Райан»
В кино выходит главный русский блокбастер года «Летчик». Как он создавался?
Друг Градского рассказал о «роковой ошибке» артиста
Умер Александр Градский.
Певец и композитор стоял у истоков советской и российской рок-музыки
Все материалы
Интернет и СМИ
В даркнете вычислили продавца интимных видео владельцев умных домов
Okko расширил сотрудничество с Первым каналом и предложил новые возможности
Харламов рассказал о необычном увлечении известного ведущего Первого канала
Сообщение о закрытии детского отделения больницы в Тульской области опровергли
«Ненависть продолжит процветать»
Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
Все материалы
Ценности
Пиджак со стрингами за 124 тысячи рублей развеселил россиян
«Это похоже на рай»
Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
Девушка окрасила брови в домашних условиях и не смогла смыть краску с лица
Дизайнер Вирджил Абло умер от рака.
 
Мадонну снова раскритиковали за вульгарную позу на фото в мини-платье
Дочь корейского Сталина.
Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
Собчак показала фигуру на фото в бикини и удивила поклонников
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
92-летняя пенсионерка сидела дома и была сбита машиной
Рожающая депутатка доехала до больницы на велосипеде и родила
Лев сыграл в перетягивание каната с полной машиной туристов и попал на видео
«Уходите, вы нам не нужны!»
Как афганцы на верблюдах оказались в Австралии и почему их ценили не больше животных?
Редчайшая ящерица с двумя головами и тремя глазами попала на видео
«Это ли не сказка?»
История россиянки, которая лишилась работы и переехала в Арабские Эмираты
Все материалы
Toyota сделает ставку на недорогие электромобили
Renault Duster против Suzuki Jimny: грязевые подробности
Раскисшая просека, кроссовер и рамник. Вроде бы всё предсказуемо
Aston Martin выпустит «прощальный» Vantage с V12
Конкуренты УАЗа: суровые внедорожники со всего мира
Китайский вояка, клон Land Rover, индийский утилитарник для выживания
Volvo XC90 сменит название на Embla
Фантастика или уже нет? Представлен первый автомобиль с голографическим AR-остеклением
Электрокар построил стартап WayRay
Opel Astra нового поколения стала универсалом
Все материалы
Среда обитания
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.
Почему жить в деревне теперь модно?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
Не северное дело:
как жители Мурманской области открывают нетипичные для Заполярья бизнесы вопреки вечной зиме?
Обнаженная реальность.
О чем снимают документальное кино в России и почему его нужно смотреть
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Спектакль театра оперы и балета Удмуртии получил награду форума «Золотой витязь»
В России проведут правовой диктант на четырех языках
Астраханское озеро стало «Сокровищем России»
Все материалы