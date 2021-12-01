Древнейшие останки загадочного человеческого предка нашли в сибирской пещере

В Денисовой пещере, расположенной в Солонешенском районе Алтайского края, нашли древнейшие останки загадочного человеческого предка — денисовца. Об этом сообщает издание ГЛАС.

По оценкам исследователей, обнаруженным в сибирской пещере денисовским окаменелостям около 200 тысяч лет. Это якобы делает из самыми древними из всех известных денисовцев. Возраст останков оценивались на основании слоя земли, в котором из обнарружили.

Этот слой также содержал множество каменных артефактов и останков животных — все они также могут случить важными археологическими подсказками о поведении денисовцев.

Денисовцы — это вымершая группа архаичных людей, известная прежде всего по находкам в Сибири и Тибете.