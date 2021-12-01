В США назвали «пять ключевых уроков» кампании в Афганистане

Директор программы по Азии Международной кризисной группы Лорел Миллер во время выступления в комитете по иностранным делам сената США оценила 20-летнюю миссию страны в Афганистане, передает RT.

Миллер заявила, что США могут извлечь из кампании в Афганистане «пять ключевых уроков». Она также призвала не пренебрегать изучением провала Штатов в республике. Первым уроком аналитик назвала настороженное отношение к смене режимов.

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«Если успех стратегии зависит от конкретных условий, нужно быть уверенным в своей способности их создать или контролировать», — так Миллер сформулировала второй урок. По ее мнению, США не смогли сформировать сильное правительство в Афганистане.

Аналитик также заявила, что необходимо объективно оценивать известные и скрытые данные, и в зависимости от этого вносить соответствующие изменения. По ее словам, в Вашингтоне долгое время не учитывали оценки американского разведсообщества о ситуации в Афганистане.

Также следует ставить условия для выделения помощи, не опираясь на успех получателя. По мнению Миллер, в США продолжат поддерживать движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое), пока в республике не решат проблемы с коррупцией и политической разобщенностью.

Пятым уроком Миллер назвала потребность «осознавать пределы возможностей США утверждать свою волю там, где подобное не является жизненно необходимым». Она предположила, что ухудшение гуманитарной и экономической ситуации в Афганистане повлечет за собой принятие политически трудных решений.

Ранее сообщалось, что США и талибы провели переговоры. Официальный представитель Нед Прайс подчеркнул, что Штаты продолжат оказывать гуманитарную помощь афганцам.