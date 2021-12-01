Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в среду, 1 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже поднялся до 3910,33 пункта (плюс 0,51 процента), индекс РТС — до 1664,8 пункта (плюс 1,15 процента).

Из 15 «голубых фишек» Мосбиржи на 10:15 все оказались в плюсе. Больше всего подорожали акции TCS Group (плюс 2,76 процента, до 7310 рубля за штуку), Сбербанка (плюс 2,55 процента, до 323,03 рубля) и «Сургутнефтегаза» (плюс 2,55 процента, до 37,35 рубля).

Нефть марки Brent торговалась по 71,31 доллара за баррель (плюс три процента), марки WTI — по 68 долларов (плюс 2,74 процента). Газовые фьючерсы на январь торговались по 1100 долларов.

Курс доллара составил 73,94 рубля (минус 0,14 рубля), евро стоил 83,76 рубля (минус 0,21 рубля). Биткоин торговался по 57 242,5 доллара за монету (плюс 1,26 процента).