Россия установила рекорд по экспорту агропромышленной продукции

Россия установила рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК), к 28 ноября он составил 31,2 миллиарда долларов, что превышает показатели за весь прошлый года (30,5 миллиарда) и на 21 процент больше, чем в аналогичную дату 2020 года. Об этом сообщил центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе, передает «Интерфакс».
Максимальные темпы роста показала масложировая отрасль, с начала года поставки выросли на 49 процентов. Основной объем экспорта приходится на зерновые, он увеличился на 10 процентов до 9,415 миллиардов.
Поставки рыбы и морепродуктов из России выросли на 29 процентов, мяса и молочной продукции — на 30 процентов, пищевой и перерабатывающей промышленности — на 11 процентов, прочего — также на 11 процентов.
Самым крупным импортером по-прежнему остается Европейски Союз, поставки туда увеличились на 44 процента до 4,171 миллиарда долларов, а доля в общем объеме российского экспорта составила 13,4 процента.
На втором месте Турция, она закупила продукцию АПК России на 3,755 миллиарда, увеличив объемы на 36 процентов. В первой пятерке также Китай, Южная Корея и Казахстан. По прогнозу Минсельхоза, в 2021 году экспорт продукции агропрома составит 34-35 миллиарда долларов. К 2030 году ожидается 47,1 миллиарда.
Ранее стало известно, что экспорт продовольствия из России в Китай может снизиться по итогам 2021 года на 10 процентов, до 3,6 миллиарда долларов из-за ограничения на ввоз рыбы и морепродуктов. С января по октябрь поставки продукции агропромышленного комплекса (АПК) из России в Китай снизились на 16,5 процента, до 3,08 миллиона тонн, в денежном — на 8,3 процента, до 2,9 миллиарда долларов.