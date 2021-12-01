Twitter запретил публиковать личный контент без согласия пользователя

Социальная сеть Twitter решила запретить делиться личными фотографиями и видео пользователей без их согласия. Руководство соцсети будет удалять такой контент, в случае если от первого лица или его представителя поступит жалоба на пост. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Отмечается, что нововведение необходимо для сохранения частной жизни при публикации личного контента, так как при нарушениях особенно могут пострадать женщины, активисты и диссиденты, а также представители меньшинств.

«Когда мы получим уведомление от изображенных лиц или уполномоченного представителя о том, что они не дали согласия на публикацию своего личного изображения или видео, мы удалим его», — говорится в сообщении. Чтобы уведомить администрацию соцсети о нарушении политики, пользователи Twitter могут «Пожаловаться на твит», после чего выбрать варианты: «Это оскорбительно или опасно» или «Включает личную информацию».

В заявлении также указано, что такие меры не распространяются на фото или видео, снятые на массовых мероприятиях — спортивных событиях или акциях протеста. Как отмечает компания, новые изменения в политике соцсети соответствуют стандартам в области прав человека и будут помогут предотвратить доксинг — публикацию в интернете частной информации со злым умыслом.

Ранее cтало известно имя нового главы Twitter. На должность генерального директора американской компании совет директоров единогласно утвердил Парага Агравала (Parag Agrawal). До этого пост занимал предприниматель и архитектор программного обеспечения Джек Дорси (Jack Dorsey).