«Аэрофлот» подтвердил статус глобальной авиакомпании «пять звезд» по версии АРЕХ

«Аэрофлот» вновь получил высший рейтинг «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания» от американской авиационной ассоциации APEX. К этой категории относятся перевозчики с большим флотом широкофюзеляжных самолетов и мировым охватом деятельности. Всего в мире насчитывается 23 глобальные авиакомпании, которым APEX присвоила рейтинг «пять звезд».

«Аэрофлот» является единственной российской компанией – многолетним обладателем престижного международного статуса, не уступающим по уровню сервиса премиум-перевозчикам мира.

Результаты официального рейтинга авиакомпаний АРЕХ™ на 2022 год были обнародованы на торжественной церемонии APEX Awards. Мероприятие прошло 1 декабря в городе Лонг-Бич, штат Калифорния, в рамках крупнейшей авиационной выставки и конференции APEX EXPO 2021.

По традиции на мероприятии были отмечены авиаперевозчики, которые с успехом применяют инновационные подходы к повышению качества сервиса.

В этом году рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, охватил более 600 авиакомпаний мира. Для их оценки применяется уникальная онлайн-технология, которая принимает во внимание лишь сертифицированные отзывы тех, кто совершил реальное путешествие, поддающееся проверке.

Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на протяжении четырех десятилетий специализируется на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте.

