Российские врачи оценили шансы победить COVID-19 в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах жизнь», «Росгосстрах» и платформы для врачей «Доктор на работе».

Согласно данным опроса, большинство врачей не полагают, что в скором времени заболеваемость коронавирусом значительно снизится. Так, 42 процента медиков заявили, что ожидают ее незначительного роста, а 29 процента — существенного увеличения. При этом 11 процентов респондентов отметили, что тренд на снижение заболеваемости в ближайшее время продолжится.

Одной из основных причин, которые мешают борьбе с распространением инфекции, врачи назвали нежелание части россиян соблюдать самоизоляцию после контактов с предполагаемым носителями, за нее проголосовали 84 процента опрошенных. Также медики указали на то, что многие граждане не носят маски (77 процентов респондентов), активно посещают общественные места (74 процента) и не хотят делать прививку (73 процента).

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие окончания пандемии COVID-19. Гинцбург уточнил, что ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется в том случае, если у 70-75 процентов населения будет необходимое количество антител. «Пандемия… если она вызвана возбудителем, который передается воздушно-капельным путем... закончится, когда будет провакцинировано 70-75% населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. Тогда эпидемический процесс будет самозатухающим, а не разгорающимся, коим он является в настоящее время», — подчеркнул специалист.

