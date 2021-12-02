Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за кибермошенничество

Суд в США приговорил россиянина Александра Гричишкина к пяти годам тюрьмы, его признали виновным в кибермошенничестве. По словам обвинения, он предоставлял преступникам некую программу, с помощью которой они взламывали сети американских граждан и организаций. Об этом говорится на сайте Минюста США.

В документах суда говорится, что с 2009-го по 2015 год клиенты Гричишкина использовали некий «пуленепробиваемый хостинг», который позволял им устраивать кибератаки на физических и юридических лиц США. Ущерб оценивается в миллионы долларов.

Ранее американский суд также признал виновными двух сообщников Гричишкина: 30-летнего гражданина Эстонии Павла Штасси и 33-летнего гражданина Литвы Александра Скородумова. Их приговорили к 2 и 4 годам тюрьмы соответственно.