Милонов предложил выпустить рекомендации для Дедов Морозов и Снегурочек

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил Роспотребнадзору в связи с пандемией коронавируса выпустить рекомендации для Дедов Морозов и Снегурочек, которые собираются посещать семьи во время новогодних праздников. Его слова передает РИА Новости.

По мнению политика, Дед Мороз обязательно должен быть привит, так как это вопрос безопасности и ответственности родителей. «Дед Мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы. Пускай Роспотребнадзор выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек», — объяснил он. При этом Милонов отметил, что отменять традицию не стоит.

О том, что российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых привился от коронавируса, стало известно в октябре. Кроме того, он регулярно сдает тесты на наличие COVID-19 и готовится к будущим встречам с детьми.