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ФСБ показала допрос с признаниями задержанных украинских диверсантов

ФСБ опубликовала видео допроса задержанных агентов СБУ, они дали признательные показания
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ФСБ России показала допрос задержанных украинских диверсантов, на видео они признаются в тех или иных преступлениях. Соответствующее видео в четверг, 2 декабря, публикует РИА Новости.

Так, один из задержанных Игорь Коваль говорит, что держал связь с полковником Службы безопасности Украины (СБУ) по Тернопольской области — тот завербовал Коваля и его отца. Он обещал заплатить десять тысяч долларов США за фото электростанций, автомобильных и железнодорожных мостов и других стратегических объектов российских городов. Через неделю после вербовки мужчины направились в Россию, где их позже задержали сотрудники ФСБ. Примечательно, что мать Коваля также была завербована, ей дали позывной «Школа», однако вместе с мужчинами она не поехала.

Другой задержанный, агент Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Александр Цилык, рассказал, что был завербован в мае 2021 года, обучился работе с тайниками и спецсвязью. Осенью он нелегально пересек границу с Россией и на территории страны в тайнике спрятал два взрывных устройства. Вместе с еще одним сотрудником СБУ он планировал совершить теракт, но его задержали. На кадрах, опубликованных ФСБ, видно, что взрывные устройства сделаны из подручных средств.

Еще один диверсант, старший офицер ГУР МО Украины Сергей Швиденко, рассказал на видео о своих задачах — ими оказались сбор и анализ стратегически ценной информации на территории России. В машине задержанных оперативники нашли короткоствольное и автоматическое оружие и средства индивидуальной защиты.

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