Во время заседания комиссии по культуре депутат Мосгордумы выругалась матом

Депутат Московской государственной Думы Наталья Метлина выругалась матом во время заседания по культуре и массовым коммуникациям. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал издания Ura.ru.

Метлиной предоставили слово во время заседания по третьему вопросу, в этот момент она употребила нецензурную брань.

«Мало того, *****, что мы не можем», — сказала депутат, после этого она поняла, что выругалась в прямом эфире и поменялась в лице. После ее слов некоторые депутаты рассмеялись. «Ага. Вы в эфире, коллега», — ответил Метлиной председатель комиссии Евгений Герасимов.

Ранее Метлина заявила, что пенсионерам стоило заранее озаботиться своей старостью и подумать о том, будут ли им помогать дети. Необходимо требовать, чтобы «эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство», сказала депутат. Позже она пояснила телеканалу РЕН ТВ, что ее слова вырвали из контекста, и она имела ввиду московских пенсионеров.

