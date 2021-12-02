Минприроды объяснило идею о сокращении числа заповедников

Министерство природы России объяснило идею о сокращении числа заповедников и увеличении зарплат сотрудникам. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как пояснили в ведомстве, такой сценарий является одним из возможных вариантов преобразования системы Особо охраняемых природных территорий России (ООПТ) в связи с принятием Стратегии развития до 2030 года. На данный момент вопрос находится на этапе идеи и предложения.

В Минприроды уточнили, что в настоящее время рассматривается несколько предложений. При их реализации ослабление государственной системы охраны заповедных территорий и сокращение численности сотрудников недопустимы.

Ранее РИА Новости сообщило, что укрупнение заповедников в России может привести к ликвидации 20 особо охраняемых природных территорий и сокращению их штата более чем на 400 человек. Это, в свою очередь, позволит увеличить среднюю зарплату работников.