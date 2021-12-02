Следователи заменили модель Mercedes в деле экс-губернатора Пензенской области

Адвокат бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева попросил генпрокурора России Игоря Краснова разобраться с фальсификацией доказательств по делу о коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, следователи убрали из дела Белозерцева эпизод с получением взятки в виде автомобиля Mercedes-Benz V 250d.

Вместо этого в материалах появился эпизод с «поездками из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с водителем». При этом следователи заменили модель машины на Mercedes-Benz S 350d 4Matic.

Как отмечает издание, на процессе по делу 15 ноября обвинение упоминало эпизод вскользь, а модель машины и вовсе не называло. Адвокат экс-губернатора настаивает, что следователи фальсифицировали доказательства по делу его подзащитного.

Также юрист отметил, что машина, изначально появившаяся в деле, находилась в лизинге, оформленном компанией «Биотэк» Бориса Шпигеля. В соответствии с договором, в феврале 2020 года автомобиль был возвращен.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали Шпигель, его жена и директор ОАО «Фармация» Колосков через посредников, Маркова и Федотова.

Бывший губернатор признался, что получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Шпигеля, однако заявил, что эти деньги предназначались для проведения избирательной кампании.