Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в четверг, 2 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3941,32 пункта (минус 0,45 процента), индекс РТС — до 1679,06 пункта (минус 0,48 процента).

Несмотря на падение индексов, из 15 «голубых фишек» Мосбиржи лишь две оказались в минусе — акции «Полиметалла» подешевели до 1337,4 рубля за штуку (минус 0,23 процента), «Магнита» — до 5758,5 рубля (минус 0,16 процента). Больше всего подорожали бумаги «Сургутнефтегаза» (плюс 1,34 процента, до 37,505 рубля за штуку), «Татнефти» (плюс 1,26 процента, до 483,9 рубля) и «Роснефти» (плюс 1,14 процента, до 576,45 рубля).

Цена на нефть после падения накануне вновь пошла вверх. Brent стоила 70,28 доллара за баррель (плюс 2,05 процента), WTI — 66,89 доллара (плюс 2,04 процента). Газовые фьючерсы торговались по 1100 долларов за баррель.

Курс доллара составил 73,96 рубля (минус 0,28 рубля), курс евро — 83,71 рубля (минус 0,24 рубля). Биткоин торговался по 56 694,4 доллара за монету (минус 0,76 процента).