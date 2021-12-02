Глава Роспотребнадзора рассказала о сезонности COVID-19

Коронавирус уже начал обретать сезонный характер, рассказала главный санитарный врач России Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

В то же время глава Роспотребнадзора отметила, что человечество еще не до конца изучило коронавирусную инфекцию.

COVID-19 приходит к нам, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября, пояснила Попова.

Накануне главный санитарный врач России заявила, что в 22 регионах страны за последнюю неделю стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что все новые сертификаты о перенесенном коронавирусе будут оформляться на год. Он заверил, что в настоящее время приняты все необходимые решения о продлении срока действия сертификатов, идет увеличение сроков ранее полученных документов.