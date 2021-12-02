Рейсы в Узбекистан запустили из Махачкалы

Авиакомпания Red Wings в декабре начнет выполнять рейсы из Махачкалы в узбекский город Навои. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что пока запланировано четыре рейса.

«Авиакомпания Redwings начинает вылеты из Махачкалы в город Навои. Рейсы из Дагестана запланированы на 25 декабря и 8 января, а обратные вылеты — на 26 декабря и 9 января соответственно», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что полеты будут выполняться в соответствии с введенными ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, всем пассажиром старше двух лет, прибывающим в Узбекистан, необходимо предъявить в распечатанном виде справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 (RT-PCR), проведенного не ранее 72 часов до вылета.