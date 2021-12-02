В Никола-Ленивце сожгут деревянную «Вавилонскую башню»

В парке Никола-Ленивец, расположенном в Калужской области, сожгут 23-метровый арт-объект «Вавилонская башня». Об этом сообщает «Афиша Daily».

Уточняется, что это произойдет во время Масленицы, 6 марта 2022 года. Посетители праздника станут свидетелями сожжения башни, а до этого смогут подняться на ее вершину.

«Обдаваемая языками пламени "Вавилонская башня" превратится в полыхающее произведение искусства, исчезающее у всех на глазах», — рассказали организаторы мероприятия.

Возведением башни из бруса, бревен, хвороста и сена уже несколько месяцев занимается автор объекта Екатерина Полякова. В этом ей помогает команда из 16 человек. Полякова напомнила, что настоящая Вавилонская башня так и не была достроена из-за разлада между людьми, поэтому ее объект тоже является символом раскола в обществе, связанного с пандемией.

«Согласно библейскому сюжету, наша башня также не будет достроена, но гости Масленицы смогут стать соавторами и достроить ее самостоятельно перед тем, как она исчезнет в огне», — пояснила она.

В мае стартовал Международный открытый конкурс, в котором свои проекты представляли архитекторы, дизайнеры, художники и другие творческие люди. Екатерина Полякова стала победительницей и получила 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи.