СКР возбудил дело против дважды выстрелившего в полицейского мужчины в Башкирии

В Башкирии возбудили дело против мужчины, который выстрелил в участкового из его оружия

В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который дважды выстрелил в участкового. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 3 декабря, заявил официальный представитель управления Следственного комитета России по региону Евгений Каневский.

По данным ведомства, в Стерлибашевском районе двое участковых приехали в деревню Акчишма, чтобы доставить в правоохранительные органы 42-летнего подозреваемого по уголовному делу. Мужчина находился у себя дома вместе с другом, ехать с полицейскими он отказался.

В какой-то момент подозреваемый вместе с другом отобрал табельное оружие у одного из участковых и дважды выстрелил в полицейского, попав ему в плечо и ногу, после чего оба злоумышленника скрылись на машине.

Полицейский сейчас в больнице, его жизни ничего не угрожает. Машину беглецов обнаружили в соседнем районе, а их самих в настоящий момент разыскивают.

Источник в правоохранительных органах уточнил «Ленте.ру», что стрелявший мужчина подозревается в участии в запрещенной организации «Союз славянских сил Руси», которая признана экстремистской в 2019 году. Помимо этого, его подозревают в угоне.