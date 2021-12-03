США поторопили в борьбе с ростом цен

Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти США и Федеральную резервную систему (ФРС) поторопиться с ужесточением денежно-кредитной политики и принятием мер в борьбе с ростом цен, пишет CNBC.

МВФ отреагировал на решение руководства ФРС во главе с Джеромом Пауэллом приступить к постепенному сворачиванию программы количественного смягчения, предусматривающей покупку государственных и корпоративных облигаций с целью снижения их доходности и предоставления дополнительной ликвидности банковской системе.

Регулятор планирует сокращать объемы закупки облигаций на 15 миллиардов долларов ежемесячно — со 105 миллиардов долларов в ноябре. Но по мнению МВФ, такой темп будет недостаточным, особенно на фоне выявления нового омикрон-штамма коронавируса. Кроме того, ФРС рекомендовано подумать над повышением базовой ставки, находящейся в данный момент на уровне 0-0,25 процента годовых.

Увеличение денежной массы в американской экономике за счет программы количественного смягчения ведет к инфляции из-за роста спроса. По итогам октября, индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции в США — достиг 6,2 процента в годовом выражении, что стало наивысшим результатом за последние 30 лет.

