Филиппины разрешили журналистке покинуть страну для получения Нобелевской премии

Суд на Филиппинах разрешил журналистке, основательнице сайта Rappler Марии Ресса покинуть страну, чтобы отправиться в Осло для получения Нобелевской премии мира. Об этом пишет CNN со ссылкой на соответствующее решение суда.

«Ресса не может использовать любое доступное технологическое приложение, и необходимость ее присутствия на церемонии вручения Нобелевской премии мира обоснованна», — говорится в документе.

«Новая газета» напоминает, что прокуратура Филиппин пыталась заблокировать поездку Марии Ресса в Норвегию. Представители ведомства утверждали, что журналистка может скрыться за границей. Также премию присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

58-летняя Мария Ресса — первый лауреат Нобелевской премии филиппинского происхождения. Она работала корреспондентом CNN в Юго-Восточной Азии почти 20 лет, а затем возглавила службу новостей в местной компании ABS-CBN. В 2012-м Ресса с коллегами основала новостной сайт Rappler. Против журналистки возбуждали уголовное дело о клевете из-за статьи о влиятельном филиппинском бизнесмене Вилфредо Кенге, ее приговорили к шести годам тюрьмы, но отпустили под залог.