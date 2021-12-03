В Google перенесли возвращение сотрудников в офисы из-за омикрон-штамма

Корпорация Google вновь перенесла возвращение своего персонала в офисы в США из-за опасений относительно распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

В письме к сотрудникам руководство компании сообщило, что необходимо подождать 2022 года для оценки решения о полноценном возвращении к офисному режиму работы.

По данным агентства. в последнее время все больше сотрудников стали добровольно возвращаться на свои рабочие места — почти 40 процентов персонала Google в США приезжали в офисы компании за прошедшие несколько недель.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты ВОЗ признали эту мутацию вызывающей беспокойство. Она может затронуть большое число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами коронавируса, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.