Вышел трейлер новой «Матрицы»

Новый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» был опубликован на официальной странице кинокартины в Twitter.

В видеоролике можно увидеть различные отсылки к предыдущим частям франшизы. По словам авторов, главной темой киноленты станут отношения между Нео и Тринити, а также тема технологий, которые ограничивают индивидуальность человека.

Главные роли в фильме сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме снялись Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. За постановку новой «Матрицы» отвечает Лана Вачовски, режиссер, которая совместно с сестрой Лили, работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы.

Премьера кинокартины состоится 22 декабря. Параллельно ее выпустят и на стриминг-платформе HBO Max.