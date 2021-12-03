Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в пятницу, 3 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже поднялся до 3974,86 пункта (плюс 0,69 процента), индекс РТС — до 1697,56 пункта (плюс 0,44 процента).

Из 15 «голубых фишек» Мосбиржи на 10:05 в минусе оказалась только «Татнефть» (минус 0,24 процента, 502,4 рубля за акцию). Больше всего подорожали бумаги TCS Group (плюс 1,05 процента, до 7297,6 рубля), «Новатэка» (плюс 0,85 процента, до 1736,4 рубля) и «Газпрома» (плюс 0,53 процента, до 352,16 рубля).

Баррель нефти марки Brent стоил 70,82 доллара (плюс 1,65 процента), марки WTI — 67,69 доллара (плюс 1.73 процента). Газовые фьючерсы на январь торговались по 1085 долларов.

Российский рубль сохранил позиции к основным мировым валютам. Курс доллара составил 73,74 рубля (плюс 0,09 рубля), курс евро — 83,22 рубля (минус 0,07 рубля). Биткоин также остался на уровне закрытия предыдущих торгов, за него давали 56 810,6 доллара (минус 0,02 процента).